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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ذكرى 30 يونيو.. 6,27 مليار جنيه لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم في 10 سنوات

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم 99,8 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي استفاد منها 21,7 مليون مواطن.

وأضافت فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق في 10 سنوات فى عهد الرئيس السيسي، أن مصارف الزكاة والتبرعات بلغت 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3,400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت إلى أن إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6,27 مليار جنيه لتغطية أحكام نفقة المطلقات واطفالهم لإجمالي 315.286 سيدة من المطلقات والمهجورات ، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت أنه تم تمويل 24 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعى  بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه.

رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,214,373 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه سنوياً، كما تم استخراج عدد 1,17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة عدد 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

وأوضجت أنه تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها  3,4 مليون جنيه، بالاضافة إلى دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.

الجمعيات والمؤسسات الاهلية 

وأوضحت أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الاهلى بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه علما بأن عدد الجمعيات و المؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة بلغ 52 ألف جمعية و مؤسسة أهلية، كما أن عدد مؤسسات المجتمع الاهلى الذين إستوفوا كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا "32924" من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم "35770" و ذلك من إجمالي عدد مؤسسات المجتمع الاهلى على مستوى الجمهورية و البالغ عددها " 52000" جمعية و مؤسسة و تم غلق المنظومة الالكترونية يوم 11/4/2023، كذلك تم توفيق أوضاع عدد 55 منظمة أجنبية غير حكومية، بالاضافة إلى أن حجم التمويل الوارد للجمعيات و المؤسسات الأهلى 16.3 مليار جنيه لعدد 1288 جمعية و مؤسسة أهلية من خلال عدد 1832 جهة مانحة.

أشخاص ذوي الإعاقة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاهلى الاشخاص ذوي الاعاقة الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية المصرية

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