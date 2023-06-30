"30 يونيو ثورة إنقاذ مصر".. توثيق شهادات الشخصيات العامة عن حكم الجماعة الإرهابية

الطريق إلى 30 يونيو كان معبئا بالأزمات، وفي 24 يونيو من عام 2012 وصلت جماعة الإخوان الإرهابية إلى سُدة الحكم لأول مرة في تاريخها، منذ أن تأسست في عشرينات القرن الماضي

وعرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيليًا بعنوان بمناسبة ذكرى 30 يونيو العاشرة، بعنوان "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، وتضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، إن فور فوز محمد مرسي و اعتلائه السلطة شعرت بالخوف والرعب، وشعرت أن مصر ضاعت".

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الجماعة الإرهابية استغلت حالة الاندفاع لدى عدد كبير من المواطنين بحثاً عن الديمقراطية وسخرت هذا الأمر لصالحها، و كانت جهازا قويا في نشر الشائعات والتأثير علي المواطنين .

وقال محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، “إنه كان لا يمكن أبدا اللي حلمنا به من أجل الوصول لحياة ديموقراطية سليمة وبناء دولة عصرية حديثة دستورية يكون نهايته تنظيم إرهابي ورئيس إخواني، الذي كان خطابه بعيد كل البعد عما يفكر به المصريون ويحلمون بالوصول إليه.”

فيما قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة عام 2012 ، "إن تولي جماعة الإخوان الإرهابية كان كارثة، مكانوش قدها ولا قدرها، ثقافة وتاريخ وحضارة وتنوير".

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، "بر تولي الجماعة الإرهابية الحكم كان خبرا حزينا جدا ليا ولأسرتي ولأصدقائي، وكان خبرا حزينا جدا ومكناش قادرين نتقبل أو نستوعب".