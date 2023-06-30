ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: 30 يونيو ملحمة وطنية متكاملة أنقذت الوطن من براثن الجماعة الإرهابية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سجل ثورة 30 يونيو بحروف من نور، تلك الثورة التي أنقذت الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، وكشفت حجم المخطط والتحديات، وحرص القيادة السياسية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسى في استعادة مصر لمكانتها لتعود مصر من جديد إلى حضن شعبها وننطلق في كتابة تاريخ جديد من المجد وتغيير الواقع بشكل حقيقي ومستدام.

 

وأشار القطامى، في بيان له اليوم، إلى أن 30 يونيو ملحمة وطنية متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة من أجل البقاء ومناهضة محاولات قوى الشر لاختطاف الدولة والهيمنة عليها، والتي رسخت أمام العالم أجمع عزيمة الشعب المصري وقوة إرادته الأبية، وأكدت للجميع ترابط الشعب المصرى ووقوفه صفا واحدا من أجل رفض الأوضاع حينذاك وخرج عن بكرة أبيه في الميادين والطرقات.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بحرص القيادة السياسية على التوافق الوطني واستعادة وحدة تحالف 30 يونيو بدعوتكم للحوار الوطني التي تجرى جلساته الآن في روح توافقية تبشر بأن مخرجاته ستكون خارطة طريق جديدة للجمهورية الجديدة.

وتابع: القيادة السياسية حملت على عاتقها مواجهة الصعاب وفي الوقت نفسه دحر الإرهاب ومواجهته في سيناء لعودة الاستقرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاشرة لثورة 30 يونيو النائب عمرو القطامي ثورة 30 يونيو حنفي جبالي لحوار الوطني مجلس النواب

الأكثر قراءة

أعدكم بأسرار سيتوقف الجميع أمامها.. قاضى «اقتحام السجون» يتحدث لأول مرة فى «الشاهد» الليلة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

القبض على شخص بحوزته حشيش فى شرم الشيخ

"فان يانج وجوشي وميديا".. استثمارات صينية في "اقتصادية قناة السويس"

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

لأول مرة.. الأهلي يفوز على البنك في الدوري ذهابا وإيابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسي المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟