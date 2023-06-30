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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات القمامة والإشغالات خلال العيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة، بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.

وقامت الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة للنظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع القمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تواجد سيارات  النظافة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية ، وكذا التعامل الفوري لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين خلال الاحتفال بالعيد حفاظاً على المظهر العام.

- التشديد على رفع المخلفات اليومية ونواتج الهدم بالنقاط الوسيطة ومقالب القمامة


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الجهود خلال أيام عيد الأضحى في رفع المخلفات اليومية ونواتج الهدم بالنقاط الوسيطة، و المقالب العمومية وبالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة، موجهاً بالمتابعة الدورية للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي بالسادات والتأكد من تشميع السيارات حفاظاً على الطرق العامة والصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لإستقبال عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

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