لافروف: الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، ان معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقا للقواعد التي وضعها الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل لمنع انتشار العلاقات الدولية في العالم بشكل صارخ في هذا الاتجاه مستخدمة الأمانة العامة للمنظمات الدولية.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن أمريكا تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول بالإضافة إلى سعي الغرب لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة من قبل الدول ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة، معلقا "إذا كان لدى أي شخص في الغرب شكوك حول استقرار روسيا، فهذه مشكلته" وغير ملزمين بشرح الأحداث في روسيا أو تقديم ضمانات".

