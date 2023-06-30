ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب سيد سمير: 30 يونيو البداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب واستعادة الهوية

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

هنأ النائب سيد سمير عضو مجلس النواب ، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال عضو مجلس النواب، بعد 10 سنوات على الثورة تحققت إنجازات وتغييرات جذرية في المجتمع المصري، فضلا عن أن البلاد قطعت شوطا كبيرا في القضاء على العنف والإرهاب وقدمت تجربة مميزة في التنمية، مشيرا إلى الكثير من الإنجازات لثورة 30 يونيو، ومن بينها استعادة الاستقرار والأمان بعد فترة من الفوضى والانقسامات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المصريين، وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية، وضعت مصر على طريق التقدم.

وأضاف مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية، نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذب للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، وتقدم حقيقي في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.

- الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية

وتابع الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل بقيادة السيسي، وتدشين الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013، خطوة شعبية وسياسية ضخمة قادها الرئيس السيسي نحو المستقبل، ومدنية الدولة وحياتها المستقرة والآمنة، كما كانت البداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب والفكر الإخواني في المنطقة.

واختتم ، الاحتفال بثورة 30 يونيو احتفاء شعبي بنجاح ارادته المصرية في تحقيق المستحيل والانتصار، على جماعة الإخوان وطردهم من الحكم بعد سنة واحدة فقط، حفاظا على الوطن من التفتت والانهيار والحرب الأهلية.

30 يونيو 2013 التعليم والصحة البنية التحتية العنف والارهاب القوات المسلحة المصرية النائب سيد سمير تحسين جودة التعليم ذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أعدكم بأسرار سيتوقف الجميع أمامها.. قاضى «اقتحام السجون» يتحدث لأول مرة فى «الشاهد» الليلة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

القبض على شخص بحوزته حشيش فى شرم الشيخ

"فان يانج وجوشي وميديا".. استثمارات صينية في "اقتصادية قناة السويس"

ماكرون يغادر القمة الأوروبية ويلغى مؤتمرًا صحفيًا بسبب احتجاجات فرنسا

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسي المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟