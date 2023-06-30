النائب سيد سمير: 30 يونيو البداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب واستعادة الهوية

هنأ النائب سيد سمير عضو مجلس النواب ، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال عضو مجلس النواب، بعد 10 سنوات على الثورة تحققت إنجازات وتغييرات جذرية في المجتمع المصري، فضلا عن أن البلاد قطعت شوطا كبيرا في القضاء على العنف والإرهاب وقدمت تجربة مميزة في التنمية، مشيرا إلى الكثير من الإنجازات لثورة 30 يونيو، ومن بينها استعادة الاستقرار والأمان بعد فترة من الفوضى والانقسامات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المصريين، وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية، وضعت مصر على طريق التقدم.



وأضاف مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية، نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذب للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، وتقدم حقيقي في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.

- الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية

وتابع الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل بقيادة السيسي، وتدشين الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013، خطوة شعبية وسياسية ضخمة قادها الرئيس السيسي نحو المستقبل، ومدنية الدولة وحياتها المستقرة والآمنة، كما كانت البداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب والفكر الإخواني في المنطقة.

واختتم ، الاحتفال بثورة 30 يونيو احتفاء شعبي بنجاح ارادته المصرية في تحقيق المستحيل والانتصار، على جماعة الإخوان وطردهم من الحكم بعد سنة واحدة فقط، حفاظا على الوطن من التفتت والانهيار والحرب الأهلية.