تحرير 108 محضر لمخابز بلدية مخالفة وضبط مواد غذائية فاسدة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع غير المرخصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مديرعام التجارة الداخلية ،و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت في مركزي دمنهور وإيتاي البارود، عن ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف وجارى تطبيق لائحة الجزاءات على وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 15 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور بالإضافة إلى مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

كما تم ضبط كمية من المقرمشات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية و محطتين تمويل سيارات توقفا عن الإنتاج بدون إذن و 4 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات بمركزى شبراخيت والرحمانية من ضبط 14 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و5 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و 6 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن، و11 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبحملات مماثلة بمراكز كوم حمادة ووادى النطرون وأبو حمصـ تم ضبط 17 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 15مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالإضافة إلى تحرير محضر تجميع كمية من الدقيق بدون وجه حق، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.