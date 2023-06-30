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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة إفريقية: مصر تعمل على إطلاق نظام رقمي لخدمة قطاع التعدين

قطاع التعدين
قطاع التعدين

قالت مجلة إفريقية، أن مصر تعمل على إطلاق نظام رقمي لخدمة قطاع التعدين، لتسهيل فرص الاستثمار في الثروة المعدنية الغنية في البلاد.

وأشارت مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" الإفريقية المعنية بالانشاءات والبناء، أن وزارة البترول المصرية خطت خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات في هذا القطاع من خلال إطلاق المنصة الرقمية لبوابة التنقيب والإنتاج، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل تحديد المستثمرين للفرص في صناعة البترول في البلاد والاستفادة منها، وذلك من خلال توفير البيانات الجيولوجية والترويج للعطاءات في مجال التنقيب عن النفط والغاز، كما تعمل المنصة كأداة تسويق عالمية للمناطق البترولية في مصر.

و تعد المنصة الرقمية لبوابة التنقيب والإنتاج في مصر مكونًا حيويًا لبرنامج التحول الرقمي الشامل لقطاع البترول ، والذي بدأ في عام 2016، وتم تصميم البرنامج لتحديث وتطوير الصناعة من خلال إنشاء نظام رقمي متكامل وموحد يسهل مشاركة البيانات ويدعم اتخاذ القرار، من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، يهدف القطاع إلى تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية والتغلب على التحديات المختلفة.

- فرص استثمارية سهلة

 وتابعت المجلة في تقريرها، أن المنصة الرقمية لبوابة التنقيب والإنتاج في مصر تحدث ثورة في قطاع البترول أحد الأهداف الأساسية للنظام الرقمي هو ضمان الحوكمة الفعالة في قطاع البترول، من خلال تسخير التقنيات الحديثة، مثل أنظمة إدارة وتخطيط موارد المؤسسات، يمكن ربط جميع شركات ومنشآت النفط بسلاسة، يسهل هذا التكامل جمع البيانات وتحليلها وتطوير نظام المعلومات عبر القطاع مع تعزيز التنسيق مع أجهزة التحكم الصناعية الحالية في صناعة النفط والغاز ككل.

أشار التقرير أن وزارة البترول أكملت بنجاح تنفيذ نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأوا نظام متابعة كميات الوقود الذي يستخدم قاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع عناصر نظام التداول، ويتتبع هذا النظام توزيع الوقود بكفاءة من المستودعات إلى محطات وقود العملاء في جميع المحافظات ، مما يضمن الشفافية وتحسين إدارة الموارد.

وقال التقرير، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية،على إطلاق نظام رقمي مصمم لخدمة قطاع التعدين والمعادن، حيث تهدف هذه المبادرة الإستراتيجية إلى تشجيع وزيادة دفع الاستثمارات في هذا المجال من خلال تزويد المستثمرين بالبيانات والخرائط الجيولوجية الهامة، وتسهيل فرص الاستثمار في الثروة المعدنية الغنية في مصر، بالإضافة إلى ذلك، سيلعب النظام دورًا محوريًا في ترويج العطاءات وجذب المستثمرين المحتملين.

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