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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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30 يونيو من الأيام اللامعة الخالدة.. أبرز كلمات السيسي بمناسبة ذكرى الثورة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" إنفوجراف يرصد أهم كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

"أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك".

"للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013".

"الشعب المصري يومها أعلن أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها، ومصالحه العليا".

"الثلاثون من يونيو كان عنوانًا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام".

"الصمود الذي أظهره المصريون خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سيظل محلًا لدراسة المفكرين والباحثين، عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية، وبيـن الشعب وقواته المسلحة".

"الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير، وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة، ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته".

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