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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"أهمية تحديد الهدف والإصرار على معايشته".. أبرز كلمات الأنبا بشارة لفتيان إيبارشية أبو قرقاص

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

تفقد الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنشطة المتنوعة بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد.

وكان في استقبال الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأب أرميا ملاك راعي الكنيسة.

وتفقد الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الابتدائية الذي أطلق تحت عنوان سلطان الله.

ودار حوارا بين الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مع الأطفال حول لقاءات المؤتمر.

وفي إطار الاستعداد لمسابقة أنجيل يوحنا التقى الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مع أطفال  المرحلة الإعدادي، وأعطاهم كلمة عن الهدف وأهمية تحديده والإصرار على معايشته.

 

كما التقى الأنبا بشارة مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بمجموعة المرحلة الثانوية وشجعهم على ضرورة التفكير في الدعوة واهمية التجاوب مع نداء الله.

 

وكان قد الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولي الرهبنة اليسوعية الجدد بالإيبارشية وذلك بمقر المطرانية.

وتضمن اللقاء الذي ترأسه الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بحث سبل التعاون بين الرهبنة والإيبارشية.

 وتطرق الحديث للقاء الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك حول مناقشة آليات تعميق الشراكة والخدمة ووضع رؤى مستقبلية للخدمة في الإيبارشية.

 


يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك على توضيد العلاقة الأخوية بالأديرة الرهبانية لخدمة الإيبارشية.

 

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