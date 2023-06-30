المغرب تلقي الكونغو.. وغينيا تواجه غانا في لقاء حاسم بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

يلتقي المنتخب الأوليمبي المغربي نظيره الكونغولي في الحادية عشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن سلفًا التأهل للدور نصف النهائي، بينما يحتل المنتخب الكونغولي، المركز الرابع، دون رصيد من النقاط، ليفقد فرصه تمامًا في المنافسة على التأهل.

ويطمح منتخب «أسود الأطلس»، لتحقيق الفوز من أجل الدور الأول، على رأس المجموعة.

وكان المنتخب المغربي، قد تغلب على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على غانا، بخمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية.

بينما خسر منتخب الكونغو، مباراتيه أمام كل من غانا (بنتيجة 3-2)، وغينيا (بنتيجة 3-1).

وعلى صعيد المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب غينيا، نظيره منتخب غانا، في مواجهة صعبة وحاسمة ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

ويحتل المنتخب الغيني، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، متفوقًا على المنتخب الغاني، الذي يحل في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

وسيكون التعادل بأي نتيجة، كافيًا لغينيا من أجل ضمان التأهل، لتفوقه على غانا، في فارق الأهداف، بينما لا بديل لمنتخب «النجوم السوداء» عن تحقيق الانتصار، من أجل العبور للدور نصف النهائي.