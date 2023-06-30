ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المغرب تلقي الكونغو.. وغينيا تواجه غانا في لقاء حاسم بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

منتخب المغرب تحت
منتخب المغرب تحت 23 عامًا

يلتقي المنتخب الأوليمبي المغربي نظيره الكونغولي في الحادية عشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن سلفًا التأهل للدور نصف النهائي، بينما يحتل المنتخب الكونغولي، المركز الرابع، دون رصيد من النقاط، ليفقد فرصه تمامًا في المنافسة على التأهل.

ويطمح منتخب «أسود الأطلس»، لتحقيق الفوز من أجل الدور الأول، على رأس المجموعة.

وكان المنتخب المغربي، قد تغلب على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على غانا، بخمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية.

بينما خسر منتخب الكونغو، مباراتيه أمام كل من غانا (بنتيجة 3-2)، وغينيا (بنتيجة 3-1).

وعلى صعيد المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب غينيا، نظيره منتخب غانا، في مواجهة صعبة وحاسمة ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

ويحتل المنتخب الغيني، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، متفوقًا على المنتخب الغاني، الذي يحل في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

وسيكون التعادل بأي نتيجة، كافيًا لغينيا من أجل ضمان التأهل، لتفوقه على غانا، في فارق الأهداف، بينما لا بديل لمنتخب «النجوم السوداء» عن تحقيق الانتصار، من أجل العبور للدور نصف النهائي.

المغرب الكونغو غينيا غانا كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟