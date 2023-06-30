ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط

المواد المخدرة
المواد المخدرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو -كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، كما  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية الذخائر حملة أمنية

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟