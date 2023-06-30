ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو -كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.