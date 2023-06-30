رئيس صحة الشيوخ: الشعب خرج في 30 يونيو لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات الإرهابية

هنأ الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، وكذلك رجال الشرطة المصرية وجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي كانت بداية لطريق التنمية والجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران أن دور المصريين ووقوفهم صفاً واحداً لحماية وطنهم العزيز يؤكد قدرتهم على حماية الوطن والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد. ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لنبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات، مشيراً إلى أنها ثورة شعبية قادها المواطن البسيط الذي رفض ضياع هويته والمساومة على تراب وطنه.

وأكد الدكتور علي مهران أن الشعب المصري قد قال كلمته في هذه الثورة الشعبية العظيمة، وخرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات الإرهابية التي نشرت الرعب والتهديد والذعر في أنحاء البلاد، ولم يكن يعنيهم كلمة "وطن" بقدر ما يعني لهم تحقيق مخططات خارجية على حساب الوطن، وكان للقوات المسلحة ولا يزال دورها الوطني العظيم حينما انحازت للشعب المصري ولثورته العظيمة.

وأكد الدكتور علي مهران أن الدولة المصرية شهدت ولا تزال خلال السنوات الأخيرة كمًا من الإنجازات التي لم تتحقق على مدار عصور كاملة، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية والتداعيات الخارجية، والعمل يسير على وتيرة واحدة في مختلف القطاعات والمجالات، سواء مشروعات قومية أو ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ومن ثم كانت 30 يونيو هي البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

وثمَّن رئيس صحة الشيوخ كلمة الرئيس السيسي في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قائلاً إن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة، التي تشهد ثورةً حقيقية، تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة الى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.