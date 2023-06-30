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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| السيسي: ثورة 30 يونيو تأكيدا لوحدة الوطن.. ووزير المالية يعلن ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة" لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

السيسي: ثورة 30 يونيو كانت تأكيدا لوحدة الوطن ورفضا للظلم والطائفية والاستبداد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة 30 يونيو عام 2013، حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه رافضا للظلم والطائفية والاستبداد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج

بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الطبية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج العام الحالي ، أكثر من 1200 خدمة منذ بدء موسم الحج لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، كافة المشاركات الخاصة بالمصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، وذلك  في تقرير نشرته في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو  والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، حيث أعلنت الوزارة  جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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