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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج

الحج
الحج

بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الطبية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج العام الحالي ، أكثر من 1200 خدمة منذ بدء موسم الحج .


وأكد المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الدكتور عبدالمجيد بن محمد العجلان أن تقديم تلك الخدمات جاء عبر "8" عيادات طبية خصصت لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.


وأضاف أن العيادات تعمل على مدار الساعة بمشاركة طاقم طبي متخصص ، وفرت له كافة الإمكانات والتجهيزات الطبية ، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية.

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أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج

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