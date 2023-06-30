السيسي: ثورة 30 يونيو كانت تأكيدا لوحدة الوطن ورفضا للظلم والطائفية والاستبداد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة 30 يونيو عام 2013، حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه رافضا للظلم والطائفية والاستبداد، ومعلنا بصوت هادر ملء أرجاء الدنيا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل.

وأضاف الرئيس: «الشعب أعلن يومها أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا»، مشيرا إلى أن الـ 30 من يونيو كان عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام.

وتقدم الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بخالص التهنئة للشعب المصري، قائلا: «تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».