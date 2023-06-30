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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

جريدة الدستور

استعرضت وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، كافة المشاركات الخاصة بالمصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، وذلك  في تقرير نشرته في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو  والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، حيث أعلنت الوزارة  جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج.

 

مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

- الانتخابات الرئاسية 2018

شهدت مصر في منتصف مارس 2018 انطلاق الانتخابات الرئاسية، وبناء على ذلك، دعت وزارة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في الانتخابات مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج، كما تشكلت غرف عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار يومي التصويت.

- انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020

شهدت مصر في منتصف أغسطس 2020 انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرا لكونه معاونا للبرلمان، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

وبناء على ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وقتها، جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات. 

كما تشكلت غرفة عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار يومي التصويت.

وكعادة المصريين بالخارج، الذين دائما ما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، فإنهم قاموا بتلبية النداء ونزلوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مدركين تمامًا واجبهم تجاه وطنهم الذي يواجه تحديات مختلفة على كافة الأصعدة.

- انتخابات مجلس النواب المصري 2020

شهدت مصر في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع وهي وسيلة جديدة تم إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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