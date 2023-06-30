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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 10 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد  إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبوقرقاص، أسفر الحادث عن  إصابة 10 عمال بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت  التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

المنيا إصابة عمال انقلب سيارة ربع نقل الصحراوي الغربي مدخل مركز ابوقرقاص مستشفي ملوي التخصصي

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