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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية" تحرر 89 محضرا فى حملات بـ 10 مراكز

وزارة التموين
وزارة التموين

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 89 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة ، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت " مركز ميت غمر - والسنبلاوين- وبلقاس - وبندر المنصورة - والجماليه - و مركز المنصورة - والمطريه - وشربين - وتمى الأمديد - ودكرنس" أسفرت عن ضبط وتحرير 89 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

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