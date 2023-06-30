في ذكرى 30 يونيو.. مبادرات وفعاليات أقامتها "الهجرة" للتواصل مع الشباب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، العديد من المباردات التي قامت بها من أجل التواصل مع الشباب المصريين بالخارج وربطهم بأرض الوطن.

يأتي ذلك في تقرير نشرته في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، حيث أعلنت الوزارة جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج.

التواصل مع الشباب المصريين بالخارج وربطهم بالوطن

الانتهاء من تنفيذ عدد (80) برنامجا تثقيفيا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية لأبناء المصريين بالخارج ومن أبرز ها مايلى:

▪ مشاركة عدد (200) شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية من عدد (30) دولة تمثل كافة قارات العالم في ملتقى لوجوس الثالث للشباب الذى قامت بتنظيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة الهجرة بهدف تعريف الشباب القبطي المهاجر بوطنهم الأم وخلال الملتقى تم تنظيم العديد من الفعاليات والزيارات أهمها ما يلى :-

- تم تنظيم زيارة للمدينة التراثية في العلمين شملت الزيارة (زيارة لمنطقة البلازا بالمدينة التراثية - وزيارة المسجد - ومشروع تنفيذ الكنيسة بالمدينة ) بحضور عدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة المصرية بهدف تعريفهم على حجم الإنجاز وعملية التنمية التي تحدث بمصر على أرض الواقع.

- تم تنظيم زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- تم تنظيم زيارة إلى قصر عابدين بالقاهرة.

- تم تنظيم زيارة للأهرامات والكنيسة المعلقة، وديري الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومار مينا بمريوط ومتحف الحضارات وقناة السويس الجديدة ،وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تم تنظيم زيارة لديرى درنكة والمحرق فى أسيوط دير السيدة العذراء بجبل درنكة.

تنظيم اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء

- تم تنظيم إجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبمشاركة شباب الجيل الثانى والثالث من المشاركين في مؤتمر لوجوس للشباب.

مشاركة شباب المصريين الدارسين بالخارج بالندوة التثقيفية للتوعية بمهوم الامن القومى

- تم مشاركة عدد (35) من شباب المصريين الدارسين بالخارج من دول (الصين والمجر وإنجلترا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبولندا وأسبانيا) بالندوة التثقيفية للتوعية بمفهوم الأمن القومى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للشباب بوزارة الدفاع، بهدف تنمية روح الولاء والأنتماء لديهم وللتصدى لما يروج ضد الدولة المصرية بالخارج من معلومات مغلوطة.

- تم تنظيم معسكر بمشاركة عدد (54) من شباب الدارسين بالخارج من خريجى مدرسة فلوباتير كولدج المصرية بكندا بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للشباب بوزارة الدفاع ، حيث تم مشاركة شباب الدارسين في التدريبات بكل من وحدتي الصاعقة والمظلات ، بهدف الاطلاع على جهود المقاتلين والجهد المبذول لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته وتنمية روح الولاء والانتماء لهؤلاء الشباب.

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي الهجرة والشباب، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى كل من بانوراما 6 أكتوبر والكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها.

نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

نظَّمت وزارة الهجرة زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

نظمت الوزارة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.

نظّمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.

نظمت الوزارة لهؤلاء الشباب زيارة إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.

إقامة معسكرات مخصصة للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، حيث تتضمن هذا المعسكر على مدار 3 أيام العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج

MEDCE

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE".

▪ تم مشاركة وزارة الهجرة بجلسة (نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية) في جناح الأحداث الجانبية للمنطقة الخضراء بمشاركة (6) من شباب المصريين الخبراء والدراسين بالخارج والمتخصصين في مجالات الطاقة المستدامة والنظيفة والهيدروجين الأخضر والقضاء على الانبعاثات الكربونية وتقنيات الذكاء الاصطناعى وغيرها من القضايا المرتبطة بسياسة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ، وذلك خلال فعاليات «مؤتمرالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

تم عقد اجتماع مع شباب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وتم الاتفاق على إنشاء مجلس استشارى متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج ، على أن يضم المجلس الاستشارى مجموعات عمل متخصصة وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات وتقنيات دعم الحلول المتطورة والعمل على نقل احدث الخبرات البحثية بالخارج في مختلف المجالات في مصر.

العمل على خلق قنوات اتصال مستدامة بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وبين وطنهم مصر من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "MEDCE" ودمجهم في خطط التنمية الوطنية ، بجانب دورهم الهام في الترويج للدولة المصرية بالخارج والتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة.

إطلاق استراتيجية المرحلة الجديدة للمركز وآليات العمل والتي تشمل:-

إعادة هيكلة المركز وتوسيع مجالات عمله والفئات المستهدفة من شباب المصريين بالخارج ليشمل:

▪ شباب المصريين الدارسين بالخارج

▪ شباب الخريجين والباحثين بالخارج ممن يقومون بإجراء بحوث دراسات متقدمة ومهام عملية مثل الماجستير أو الدكتوراة

▪ شباب الخريجين والعاملين بالشركات والمؤسسات والجامعات بالخارج.

▪ تشكيل مجموعات عمل من أعضاء المركز وتكليفها بوضع خطة عمل لفعاليات وأنشطة المركز في مجالات العمل التالية :

▪ أنشطة علمية، ثقافية، فنية وسياحية.

▪ أنشطة منظمة للربط بين سوق العمل المحلى والشباب المصرى بمن خريجى الجامعات الأجنبية.

▪ النشر الدورى للأوراق البحثية والأبحاث التي يقدمها شباب المصريين بالخارج.

▪ منتدى حر ومفتوح لمشاركة الأفكار والمقترحات المرتبطة بمجالات العمل الوطنى المختلفة.

▪ ربط شباب الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بفعاليات المركز.

▪ تم تشكيل مجموعة العمل من شباب الدارسين المصريين بالخارج لإدارة عدد من ملفات العمل بالمركز وتم اختيار مسئولا تنفيذيا للمركز ، وسفير الخريجين ومسئول إدارة الموقع ومنصات التواصل الاجتماعى ، سفيرا للطلاب ، سفير العائدين ، مسئول الفعاليات

▪ الوصول إلى تصور لمواجهة الشائعات والتصدى للأفكار المغلوطة عن مصر ونشر الفكر البناء والحس الوطنى وتحفيز الشباب على العمل السياسى الوطنى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

▪ تنظيم العديد من اللقاءات التفاعلية عبر تطبيق زووم بمشاركة شباب الدارسين بالخارج من العديد من الدول بهدف تعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على ارض مصر، والترويج للسياحة المصرية خارجيا

في إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، كانت الوزارة قد أطلقت في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها السيدة وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية.

فقد التقى الوفد بشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما زار الوفد وزارة الري ووزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وأيضًا متحف القوات الجوية وقصر البارون ومدينة الجلالة والجامعة الواقعة هناك، والمطار الحربي ومشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة وقصر عابدين ومحمية وادي دجلة ومنطقة آثار سقارة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقد شملت تلك الزيارات جلسات حوارية حول قضايا مختلفة وجولات تفقدية وترفيهية والتقاط صور تذكارية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وهذا بهدف أن يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

وفي مطلع العام 2021، أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

كما تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج. جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.