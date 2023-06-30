"مصايف الإسكندرية" تشدد على تنفيذ اشتراطات السلامة والإنقاد بشاطئ النخيل خلال أيام العيد

وجه الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتوافر جميع وسائل السلامة والإنقاذ على شاطئ النخيل غرب المدينة، والمتابعة المستمرة خلال أيام العيد حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة الميدانية والتواجد المكثف بشاطئ النخيل للأطمئنان على إلتزام المستأجر والعمال بتنفيذ كل الاشتراطات التى وضعها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ والتى بناء على تنفيذها تم افتتاح الشاطئ.



وشدد عبد الرازق خلال جولته بشاطئ النخيل، على المستأجر بضرورة تواجد وسائل الإنقاذ السريع (الجيت سكى) داخل المياه، وليس على الشاطئ وكذلك تواجد رجال الإنقاذ داخل حرم البحر، بالإضافة إلى منع السباحة فى غير الأماكن المحددة للسباحة وعدم التساهل فى هذه النقطة حتى لو اضطر الأمر إلى إخراج الرواد بالقوة حفاظًا على أرواحهم، وتم الاستجابة للتعليمات.

كما تم التنبيه والتحذير بأن مخالفة التعليمات أو التهاون فيها سيجعل محافظة الإسكندرية لن تتردد لحظة واحدة فى إغلاق الشاطئ، مؤكدًا أن أرواح الرواد خط أحمر.

وفي سياق متصل تابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شواطئ القطاع الشرقي والغربي، لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتم انتشار مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ، والتأكد من التالي:

- رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولا قبل بدء إشغال الصفوف التالية.

-نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

-تجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد باستخدام صناديق القمامة.

- تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياة البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

- التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

شاطئ النخيل