«العمارة» فيلم تسجيلى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها المختلفة الفيلم القصير «العمارة» بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

قدم الفيلم دراما اجتماعية سياسية داخل إحدى العمارات التي تحيط بها المشكلات وأصبحت خالية من اتحاد الملاك ومن يدير العمارة، حتى خرج أحد السكان المنتمين إلى التيارات المتشددة وحاول بكل الطرق السيطرة على العمارة واعدا السكان بالكثير من الآمال والطموحات حتى أصبح السكان مغلوبين على أمرهم ووافقوا على اختياره لرئاسة اتحاد الملاك.

بمجرد وصول هذا الشخص أظهر وجهه الحقيقي ولم يهتم بمشكلات العمارة، حتى ثار عليه السكان فبدأ في تهديدهم بأقاربه الذين أحاطوا بالعمارة ومنعوا السكان من النزول حتى توحد السكان وطردوهم من العمارة تماما.

الفيلم قدم «ديكو دراما» حيث وثق ما حدث في مصر بعد 25 يناير إلى بيان 3 يوليو بعد ثورة 30 يوينو من خلال توثيق مع حدث في مصر خلال تلك الفترة بالتوازي مع ما حدث في العمارة كنوع من أنواع الربط والتشبيه.

الفيلم قدم عددا من المواهب المتميزة في التمثيل وقدمته شركة DS + وقدم باسم العمارة في 7 دقائق قدم فيه الأبطال دراما سريعة ومشوقة، وأطلقتها قنوات الشركة المتحدة عبر قنواتها المختلفة.