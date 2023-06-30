"أوقاف الدقهلية": حصيلة صكوك الأضاحى بلغت 250 مليون جنيه

أعلن الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، أن حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع "صكوك أضاحي الأوقاف" بلغ 250 مليون جنيه، وما زال الجمع مستمرًا حتى عصر ثالث أيام التشريق.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى بيان، أن المشروع سيظل ممتدًا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلي المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

وأشار "نظير" إلي أن مشروع صكوك أضاحي يستفيد منه المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من الاثنين القادم ، موجها الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، لافتا إلي أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى.

وأوضح أن قيمة الصك تصل إلى 1800 جنيه، ويستطيع المُضَحي شراء الصك بإحدى طريقتين الأولى من خلال شراء الصك بشكل مباشر من المديرية أو إحدى الإدارات أو الأئمة التابعة لها، والأخذ في الاعتبار عدم دفع أي رسوم أو مبالغ بخلاف المعلن عنها، مشددا على ضرورة الحصول على الصك، أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيًا كانت قيمته سواء صك أو أكثر بحساب وزارة الأوقاف بالبنوك المتفق عليها.