التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقا في مياه نهر النيل بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقا في مياه نهر النيل بالصف، عقب مناظرة جثمانهما من قبل خبراء الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لهما، لإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكذا سؤال شهود العيان وأهلية الشاب والفتاة عن سبب الحادث وملابساته.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوجود حالات غرق في الصف.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة فتاة وشاب، وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.