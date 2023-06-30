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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو الفقي ينعي المخرج إيهاب أبو زيد: الرجل البشوش المحترم

إيهاب أبو زيد
إيهاب أبو زيد

نعى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج الراحل إيهاب أبوزيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب "الفقي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":“توفي إلى رحمه الله المخرج إيهاب أبو زيد، هذا الرجل البشوش المحترم، فبحق هذه الأيام المفترجة اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه واجعل مثواه الجنة وصبر أهله، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا واغفر لنا وارحمنا، ليس لنا في هذه الدنيا إلا أن نرضى الله فأي شيء آخر إلى زوال”.

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، ما سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني والإعلامي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، على أن يدفن بمقابر الأسرة عند الكيلو 26 طريق السويس الصحراوي.

وفاة المخرج إيهاب أبو زيد ايهاب أبو زيد المخرج إيهاب أبو زيد عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية

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