"القاهرة الإخبارية": فرنسا تعلن اعتقال 667 شخصا منذ احتجاجات أمس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقال 667 شخصا، خلال احتجاجات ليلة أمس وحتى الآن، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا طارئا للحكومة، اليوم، بعد أعمال الشغب في باريس.

وكانت شوارع فرنسا قد شهدت احتجاجات واسعة واشتباكات مع عناصر الأمن، على خلفية قتل الشرطة لشاب فرنسي يبلغ من العمر 17 عاماً من أصول جزائرية يدعى نائل المرزوقي، في مدينة نانتير.

وألقي القبض على أكثر من 400 شخص في جميع أنحاء فرنسا، أمس الخميس، مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.