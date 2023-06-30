أخبار فاتتك|وفاة رئيس قنوات "النهار" وقرار من النيابة بشأن الجريمة الأسرية في الجيزة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات "النهار"

توفى المخرج الكبير إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب بينها رئيس قناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومدير إدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة.

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بعد الانتصار على البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري رسميًا؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

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مدحت العدل لـ"الشاهد": صورنا مسلسل الداعية أثناء حكم الأخوان

قال المؤلف مدحت العدل، إنه تم تصوير مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجوم كبير لإيقاف مسلسل الداعية.

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خالد سليم: لبست بدلة مرصعة بالماس بمليون دولار

قال الفنان خالد سليم، إنه ارتدى بدلة مرصعة بالألماس الحر، بقيمة مليون دولار، لكنها ليست ملكه، وإنما كانت لراعي وإحدى شركات تصميم البدل.

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أول قرار من النيابة بشأن طعن شاب لوالدته وشقيقته بالجيزة

قررت نيابة الجيزة عرض مواطن على الطب النفسي؛ لقيامه بالشروع في قتل والدته وشقيقه في منطقة العمرانية.

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داليا البحيرى عن نضال الشافعى: الكيميا اللي بينا واضحة أوي في مسرحية "سيدتي أنا"

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بالوقوف أمام الفنان نضال الشافعي في مسرحية "سيدتي أنا" على خشبة المسرح القومي، قائلة:

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