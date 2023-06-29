داليا البحيري عن نضال الشافعي: الكيميا اللي بينا واضحة أوي في مسرحية "سيدتي أنا"

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بالوقوف أمام الفنان نضال الشافعي في مسرحية "سيدتي أنا" على خشبة المسرح القومي، قائلة: "بجد نضال ممثل شاطر جدًا، سعيدة ومبسوطة جدًا بأني أقف معه على المسرح".

وأضافت الفنانة داليا البحيري خلال لقاءها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: "مبسوطة ومرتاحة مع نضال الشافعي جدًا في الشغل، والكيميا اللي بينا باينة أوي في المسرحية، لدرجة أن أكثر من شخص علق عليها وقال إن فيه بيننا كيميا لذيذة، وهو شيء في غاية الأهمية، لأنه قد يقوم الممثل بتأدية كل ما عليه لكن تنعدم الكيميا مع من تقف أمامه".

وأوضح أنه من الممكن ألا يوجد كيميا في التليفزيون ويكون شيء عادي لأنه عمل وينتهي، إنما في المسرح يشعر بنا الناس ونكون شحمًا ولحمًا أمامهم وتكون أرواحنا ظاهرة أمامهم.