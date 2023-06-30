خالد سليم: لبست بدلة مرصعة بالماس بمليون دولار

قال الفنان خالد سليم، إنه ارتدى بدلة مرصعة بالألماس الحر، بقيمة مليون دولار، لكنها ليست ملكه، وإنما كانت لراعي وإحدى شركات تصميم البدل، مردفا: “بيقولوا شوفوا البذخ وأنا حسابي مفيهوش غير 20 ألف جنيه”.

وأشار "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الخميس، إلى أنه تم تنفيذ الفكرة بشكل جيد وتسببت في لغط كبير في هذا التوقيت، ساخرًا: "كنت عايز أخد البدلة وأهرب.. البدلة من تصميم مصممه مصرية".

وعن ارتدائه ساعة ألماس، قال خالد سليم، إنه يؤيد فكرة ظهور الفنانين بأحسن صورة في المهرجانات العالمية، والمهرجانات المصرية العالمية، وأن يكونوا على نفس مستوى الفنانين العالميين، لأنهم واجهة لمصر.

وأضاف: “يجب أن نتألق، حتى يرى الفنانون القادمون من الخارج أن فنانين مصري متابعين الموضة، ويرتدون حاجات خيالية”

ووجه رسالة لمن انزعجوا من الصورة: “لا نرتدي هذه الأشياء لنغيظك، حاشا لله، ولكن فأما بنعمة ربك فحدث”.