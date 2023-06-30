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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل يكشف لـ "الشاهد" سبب تكفير الإخوان للمطرب على الحجار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، إن قصة تكفير علي الحجار من قبل جماعة الإخوان جاءت عندما طلب أن يغني قصيدة "إحنا شعب وإنتو شعب" فوافقت، فقام بتلحينها أحمد الحجار رحمه الله. 

وأضاف الدكتور مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن المطرب علي الحجار نزّل الغنوة بعد ما الإخوان رحلوا، وكان لي وجهة نظر وهي أنه كان يجب أن ينزل بالغنوة في وقت وجود الإخوان بالحكم. 

وتابع: "بعد ذلك ازداد الهجوم حدة، خاصة بعد اعتصام رابعة الذي كان فيه نوع من العنف، حيث أصبح يوجد فريقين بشكل واضح، ومن ثم عادت قناة الجزيرة في شتمها لي أنا وعلي الحجار أسبوعًا كاملًا"

وأكد علي الحجار، أن قصيدة "إحنا شعب وإنتوا شعب" أصبحت أيقونة.

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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