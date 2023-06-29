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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جان رامز يهدى منى الشاذلى بوكيه ورد.. وكرارة: بتصغرنا.. العيال دى هتوصل

أمير كرارة
أمير كرارة

حلّ الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، والطفلان جان رامز، وتيا حاتم، ضيوفًا علي برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

واستقبل الطفل جان رامز الإعلامية منى الشاذلي ببوكيه ورد وتفوق على أبطال الفيلم. 

وعلق أمير كرارة: "بتصغرنا يا معلم لاغيني يا صحبي بمسج"، بينما رد جان رامز: "طب ما المفروض أنت إللي تعملها من نفسك".

وتابع كرارة: "دخلوا علينا بهدية في آخر يوم تصوير وإحنا مجبناش لهم حاجة، دي عيال جميلة وهتوصل"، بينما ردت الطفلة تيا حاتم: "إنتوا عندنا هدايا". 

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