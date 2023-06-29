نضال الشافعى: خشبة المسرح القومى لها عبق وعراقة خاصة جدًا

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الأستاذ محسن رزق هو السبب في تغير شخصيتها على المسرح، لافتة إلى أن طبيعتها الميل إلى الصوت المنخفض والهدوء وهو ما ظهر عكس ذلك على خشبة المسرح القومي.

وأضافت داليا البحيري خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: معايا حنجرة عظيمة في إشارة إلى نضال الشافعي، معقبة: "لو أنا هبقى عصفورة، مش هيتسمع صوتي".

وتابعت: "بكون فضيت البطارية خالص على خشبة المسرح، ولذلك أعود إلى طبيعتي من الهدوء والصوت المنخفض".

من جانبه، قال نضال الشافعي، إنها أمنية لكل ممثل يحب فكرة التمثيل والمسرح أن يقف على خشبة المسرح القومي، لافتًا إلى أن خشبة المسرح القومي لها عبق خاص وعراقة خاصة جدًا، حيث تعتبر من أقدم خشبات المسارح على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأوضح أن خشبة المسرح القومي شهدت كل أبطال الأبيض والأسود، لافتًا إلى أن تاريخ المسرح المصري بدأ جزء كبير منه من المسرح القومي، مؤكدًا أنه شرف كبير أن نقف على هذه الخشبة العريقة العظيمة.