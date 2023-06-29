ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نضال الشافعى: خشبة المسرح القومى لها عبق وعراقة خاصة جدًا

نضال الشافعي
نضال الشافعي

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الأستاذ محسن رزق هو السبب في تغير شخصيتها على المسرح، لافتة إلى أن طبيعتها الميل إلى الصوت المنخفض والهدوء وهو ما ظهر عكس ذلك على خشبة المسرح القومي.

وأضافت داليا البحيري خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: معايا حنجرة عظيمة في إشارة إلى نضال الشافعي، معقبة: "لو أنا هبقى عصفورة،  مش هيتسمع صوتي". 

وتابعت: "بكون فضيت البطارية خالص على خشبة المسرح، ولذلك أعود إلى طبيعتي من الهدوء والصوت المنخفض". 

من جانبه، قال نضال الشافعي، إنها أمنية لكل ممثل يحب فكرة التمثيل والمسرح أن يقف على خشبة المسرح القومي، لافتًا إلى أن خشبة المسرح القومي لها عبق خاص وعراقة خاصة جدًا، حيث تعتبر من أقدم خشبات المسارح على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط. 

وأوضح أن خشبة المسرح القومي شهدت كل أبطال الأبيض والأسود، لافتًا إلى أن تاريخ المسرح المصري بدأ جزء كبير منه من المسرح القومي، مؤكدًا أنه شرف كبير أن نقف على هذه الخشبة العريقة العظيمة. 

الأكثر قراءة

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

بغداد: الشخص الذى أحرق المصحف عراقى الجنسية ونطالب بتسليمه

إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

إخماد حريق شب داخل مطعم بـ6 أكتوبر

على معلول يسجل أول أهداف الأهلى فى البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟