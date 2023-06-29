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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالقادر يفك شفرة "البنك" ويعزز تقدم الأهلى بالهدف الثانى

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أضاف أحمد عبدالقادر، الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك البنك الأهلي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من علي معلول قبل أن يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ويسدد بقدمه اليمنى ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وبدأت المباراة بضغط قوي من فريق البنك الأهلي وكان الظهور الأول في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية عن طريق محمود سيد لاعب البنك الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

في الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء تجاه محمد شريف، إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد أبوجبل.

في الدقيقة 11 تسديدة صاروخية عن طريق أليو ديانج لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبوجبل ببراعة، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

افتتح التونسي علي معلول، التسجيل لصالح الأهلي في شباك البنك الأهلي.

جاء الهدف في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة سددها علي معلول بقدمه اليسرى رائعة على يسار الحارس محمد أبوجبل.

في الدقيقة 25 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للبنك الأهلي عن طريق إسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بامبو بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

أحمد عبد القادر الاهلى البنك الأهلي الدورى المصرى

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