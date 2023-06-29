حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس متهمين بتهمة قتل تاجر فاكهة خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل فكهاني بالاشتراك مع آخر هارب خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا في منطقة بولاق الدكرور.

البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة تاجر فاكهة به آثار طعنات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.