قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023.. ما أهم بنوده؟

تشريعات جديدة أقرها البرلمان الألماني على قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023، وينظم قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023، قواعد الهجرة للعمال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد أوروبي من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.

صوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية على قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023، وذلك لتخصيص تسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023

وبموجب قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي، الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية، خلال قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023.

من جانبه رحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالتشريعات الجديدة على قانون الهجرة في ألمانيا، مؤكدا أن نقص العمال واحد من "المشاكل الملحة"، التي تواجه ألمانيا، وقال في بيان: "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة... في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".

انتقادات لقانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023

على صعيد أخر، انتقد نواب من المعارضة القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة، إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

وقال النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "ار ان دي" الإعلامية: "الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد، التي يقطنها 84 مليون شخص. وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.