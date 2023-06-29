بروتوكولات التعاون لوزارة الهجرة خلال 9 سنوات

أعلنت وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج أنها قامت بإجراء عدد من البروتوكولات والاتفاقيات بين عدد من المنظمات المجتمعية لمساعدة العاملين بالخارج والحد من الهجرة غير الشرعية منذ عودتها.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسبببات ضعف الإبصار وفقدانه في القرى الأكثر فقرا ضمن مبادرتى "مراكب النجاة، حياة كريمة" يهدف بروتوكول التعاون ، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً، من خلال عيادات متنقلة لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

إن البروتوكول يتضمن العمل على تنظيم سبعين (70) قافلة طبية في (70) قرية مستهدفة من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توفير الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالات المرضية المستحقة والمصابة بمسببٍ من مسبباتٍ ضعف الإبصار أو فقدانه، وكذا إجراء العمليات الطبية المطلوبة لهم مثل عمليات المياه البيضاء وغيرها، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة حتى تمام الشفاء.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر بلا مرض.

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية ، لتقديم خدمات طبية للفئات المستهدفة ، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة». وتقديم الدعم الطبي بالمجان من خلال تيسير القوافل الطبية والعيادات المتنقلة ، وتوفير الطاقم الطبي وإعداد برامج توعية طبية بالمجان للقرى والمحافظات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لإطلاق أول تطبيق الكترونى للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة ، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجر وشركة اكسبو ريببلك

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبابليك بشأن التعاون فى الترويج للعقار المصري وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها.

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ونتيجة لزيارة السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى محافظة المنوفية في فبراير الماضي، وقعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، واللواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية، يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.

كما تم إبرام العديد من البروتوكولات كما يلي:

‏- بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، في مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي، في ضوء مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج ‏مليون مريض بفيروس سي في السنة، ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر.

- بروتوكول ‏تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏لحل ‏أزمات المواطن المصري بالخارج ‎، وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته.

- بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر ‏الخيـر، لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية، لمكافحة ظاهرة ‏الهجرة غير الشرعية والتشجيع على الهجرة الشرعية لدعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة.‏

- بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدرة للهجرة غير الشرعية.‏

- بروتوكول تعاون مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لتوعية الشباب ‏بسبل الهجرة الآمنة ‏ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب ‏والتوظيف، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير ‏الشرعية‎.‎

‏- بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لنشر مبادرة ‏‏«بيت العائلة ‏المصرية»، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.

‏- بروتوكول أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر بين وزارتي ‏الهجرة والتجارة والصناعة لترويج لها وإشراك المصريين بالخارج في تنمية ‏الصناعة الوطنية.‏