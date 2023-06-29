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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "العيد أحلى".. مراكز شباب الغربية تواصل استقبال المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت مراكز الشباب بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، استقبال المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والطلائع، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وسط حالة من البهجة والسرور بين الأطفال والكبار وقيام البعض بالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا و الألعاب.

ووجه يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مديري الإدارات الفرعية بالتأكيد على كافة مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام عيد الاضحي المبارك  لممارسة كافة الأنشطة وتستمر مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام العيد لإسعاد الجماهير من كافة الأعمار وممارسة جميع الأنشطة الترفيهية.

وفي المحلة، فتحت مراكز الشباب أبوابها لجميع المواطنين للاحتفال من داخل مركز الشباب بمبادرة "العيد أحلي بمراكز الشباب " وتم توزيع الهدايا احتفالاً بالعيد.

تحت شعار العيد احلي مراكز شباب الغربية تواصل استقبال

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