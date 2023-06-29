علاء عابد: ثورة 30 يونيو جاءت بقائد عظيم أحدث ثورة تنموية حقيقية في مصر

هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، ورجال الشرطة المصرية، وجميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عابد: “ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر، وكانت الثورة الشعبية التي حققت معجزة وأثبتت أن الشعب المصري العظيم قادر على تحقيق المستحيل، برفضه أي مساومات على وطنه وإصراره على الحفاظ على الهوية المصرية”.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما تحقق في مصر خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات، يؤكد أن المصريين كانوا على حق عندما عبروا عن إرادتهم ورغبتهم بضرورة التغيير، والحفاظ على وحدة الشعب المصري.

وأوضح عابد أهمية الدور الوطني الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية، وانحيازها لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبتهم، حيث وقفت بجوار الشعب وانحازت له بشكل واضح في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها وحافظت على تراب الوطن الغالي.

وقال النائب علاء عابد، إن ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة هذا الوطن، وجاءت ببطل وقائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث ثورة تنموية حقيقية فى مصر رغم كل الظروف والتحديات التى واجهها وأعاد لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.