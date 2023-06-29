الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم لمولدوفا لمعالجة تداعيات الأزمة الأوكرانية‎

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من الدعم لجمهورية مولدوفا لمعالجة تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة وتقريب البلاد من مسار الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب من المجلس الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - "لقد وقفت مولدوفا بقوة في التضامن والدفاع عن القيم الأوروبية، وعلى الرغم من العواقب الهائلة التي تخلفها العمليات العسكرية الروسية على البلاد، فإن مولدوفا تخطو خطوات كبيرة للتقدم في مستقبلها الأوروبي.. ومع حزمة اليوم، يُظهر الاتحاد الأوروبي أننا نقف إلى جانب مولدوفا وسنعمل على تسريع اندماجها الأوروبي وإصلاحاتها".

وأشار البيان إلى أن حزمة الدعم لمولدوفا تتضمن خمس أولويات تهدف إلى معالجة تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتقريب مولدوفا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تسهيل التنمية الاقتصادية والتواصل من خلال خطة العمل ذات الأولوية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الرائدة والمتخصصة للخطة الاقتصادية والاستثمارية (EIP)، والتي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة وكفاءة الطاقة وتنمية رأس المال البشري وكذلك الاتصالات.

وأضاف البيان أنه في إطار مبادرة ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، سيوفر مرفق أوروبا للنقل (CEF) التمويل للمشاريع التي تعالج الاختناقات في نقاط العبور الحدودية الرئيسية في مولدوفا في أولوية تهدف أيضًا إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات عبر الحدود من خلال تعزيز برامج الأقاليم، كذلك، دعم إصلاحات مولدوفا من خلال تعزيز القدرات الإدارية والخدمات الاستشارية التي تركز على التحديات الناشئة عن مسار التوسيع والتدريب المخصص وبرامج الدعم، بالإضافة إلى زيادة مشاركة مولدوفا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامجي "هورايزون يوروب" للبحث العلمي و "اي يو فور هيلث" للصحة.