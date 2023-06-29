ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق نسخة من المصحف من قبل متطرفين بالسويد

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إحراق متطرفين المصحف الشريف أمام المسجد الكبير بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعبِّر عن كراهيةٍ مقيتةٍ وعنصريةٍ مرفوضةٍ، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحق المقدسات الدينية الإسلامية يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويروِّج لخطابات التطرف والتعصب والكراهية.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ لوقف هذه الممارسات المسيئة، مؤكدًا أن هذه الإساءات الهمجية المتكررة لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التصريح لها تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر مجلس حكماء المسلمين

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟