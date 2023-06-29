تقرير: استمرار موجات الحر الشديد تكلف الأمريكيين مليار دولار إضافي كل صيف

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، أن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار موجات الحر الشديد في المستقبل القريب، تكلّف الأمريكيون مليار دولار إضافي في نفقات الرعاية الصحية كل صيف.

وقال التقرير أن التكلفة الإضافية للرعاية الصحية المرتبطة بالحرارة تزداد من 235000 زيارة إلى غرفة الطوارئ، وأكثر من 56000 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد كل صيف، وفقا لبحث الذي أجرته جامعة فيرجينيا كومنولث ومركز التقدم الأمريكي.

ووجد التقرير، الذي درس البيانات الواردة من محطات الأرصاد الجوية في فرجينيا ومطالبات التأمين الطبي في فرجينيا، أن زيادة فترات الحرارة الطويلة تزامنت مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

وقال الباحثون إن الزيادات الناتجة في زيارات الأطباء وزيارات أقسام الطوارئ والقبول في المستشفيات، ستؤدي إلى تضخيم تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

- ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ما يقرب من 400 زيارة رعاية متنقلة

وأضاف انه في الوقت الحالي ، يؤدي ارتفاع الحرارة إلى ما يقرب من 400 زيارة رعاية متنقلة - أو خارجية - للأمراض المرتبطة بالحرارة ، وما يقرب من 7000 زيارة إضافية لقسم الطوارئ وحوالي 2000 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات ذات الصلة بالحرارة ، معظمها للأمراض المجاورة للحرارة.

ووفقا للبحث تم نشر التقرير مع انتشار الحرارة القياسية في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم قياس مؤشرات الحرارة بأرقام ثلاثية من كاليفورنيا إلى فلوريدا وتتوسع شمالًا إلى كولورادو وكانساس وإنديانا وكنتاكي.

ووجدت النتائج زادت زيارات غرف الطوارئ و 911 مكالمات لحالات الطوارئ المتعلقة بالحرارة في تكساس في الشهر الماضي بسبب القبة الحرارية التي استمرت لأسابيع فوق المنطقة، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الباحثون إنه سيكون من الضروري أيضًا زيادة الوعي العام حول مخاطر الحرارة الشديدة والتدابير الوقائية، لأن الحرارة هي القاتل الأول المرتبط بالطقس في العالم ، حيث يموت أكثر من 600 شخص من أمراض مرتبطة بالحرارة كل عام في الولايات المتحدة.