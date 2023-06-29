ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: استمرار موجات الحر الشديد تكلف الأمريكيين مليار دولار إضافي كل صيف

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، أن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار موجات الحر الشديد في المستقبل القريب، تكلّف الأمريكيون مليار دولار إضافي في نفقات الرعاية الصحية كل صيف.

وقال التقرير أن التكلفة الإضافية للرعاية الصحية المرتبطة بالحرارة تزداد من 235000 زيارة إلى غرفة الطوارئ، وأكثر من 56000 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد كل صيف، وفقا لبحث الذي أجرته جامعة فيرجينيا كومنولث ومركز التقدم الأمريكي.

ووجد التقرير، الذي درس البيانات الواردة من محطات الأرصاد الجوية في فرجينيا ومطالبات التأمين الطبي في فرجينيا، أن زيادة فترات الحرارة الطويلة تزامنت مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

وقال الباحثون إن الزيادات الناتجة في زيارات الأطباء وزيارات أقسام الطوارئ والقبول في المستشفيات، ستؤدي إلى تضخيم تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

- ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ما يقرب من 400 زيارة رعاية متنقلة 

وأضاف انه في الوقت الحالي ، يؤدي ارتفاع الحرارة إلى ما يقرب من 400 زيارة رعاية متنقلة - أو خارجية - للأمراض المرتبطة بالحرارة ، وما يقرب من 7000 زيارة إضافية لقسم الطوارئ وحوالي 2000 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات ذات الصلة بالحرارة ، معظمها للأمراض المجاورة للحرارة.

ووفقا للبحث تم نشر التقرير مع انتشار الحرارة القياسية في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم قياس مؤشرات الحرارة بأرقام ثلاثية من كاليفورنيا إلى فلوريدا وتتوسع شمالًا إلى كولورادو وكانساس وإنديانا وكنتاكي.

ووجدت النتائج زادت زيارات غرف الطوارئ و 911 مكالمات لحالات الطوارئ المتعلقة بالحرارة في تكساس في الشهر الماضي بسبب القبة الحرارية التي استمرت لأسابيع فوق المنطقة، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الباحثون إنه سيكون من الضروري أيضًا زيادة الوعي العام حول مخاطر الحرارة الشديدة والتدابير الوقائية، لأن الحرارة هي القاتل الأول المرتبط بالطقس في العالم ، حيث يموت أكثر من 600 شخص من أمراض مرتبطة بالحرارة كل عام في الولايات المتحدة.

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية الامريكية الأمريكيون التأمين الطبي الحر الشديد

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟