ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

بعثة الحج
بعثة الحج

قالت بعثة الحج السياحي، إن اللجان المختصة رصدت وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ"مشعر منى" من حيث أداء الخدمة المتفق على تقديمها، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، وتتحرك فورا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين.

وأكدت البعثة، في بيان، أن ممثليها المتواجدين حاليا في بعثة الحج السياحي رفعوا شكاوى لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة "رواف منى" المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات.

وأضافت أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة "رواف منى" والمرخصة من وزارة الحج لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات، فإنه سيتم مطالبة الشركة بتعويض الحجاج الذين تعرضوا لمشكلات خلال إقامتهم بالمخيمات ماديا وفقا للعقود المبرمة.

وحول السلبيات التي ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بمنى وعرفات، قالت البعثة إنها تمثلت في عدم وجود أماكن لمجموعة من حجاج الشركات بالمخيمات المخصصة لهم في منى، بسبب عدم إحكامهم السيطرة على مداخل المخيمات، وعلى الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به.

 وشددت الغرفة على أنه سيتم تقييم أداء جميع المطوفين ومتابعة كل شكاوى الشركات والحجاج واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين في خدمة الحجاح، وسوف تواصل البعثة ولجانها مخيمات الحجاج حتى انتهاء مناسك الحج واتخاذ موقف مع أي قصور في الخدمات.

خدمة الحجاج الحجاج الحج مني وعرفات مخيمات مني وعرفات

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟