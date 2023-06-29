تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

قالت بعثة الحج السياحي، إن اللجان المختصة رصدت وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ"مشعر منى" من حيث أداء الخدمة المتفق على تقديمها، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، وتتحرك فورا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين.

وأكدت البعثة، في بيان، أن ممثليها المتواجدين حاليا في بعثة الحج السياحي رفعوا شكاوى لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة "رواف منى" المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات.

وأضافت أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة "رواف منى" والمرخصة من وزارة الحج لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات، فإنه سيتم مطالبة الشركة بتعويض الحجاج الذين تعرضوا لمشكلات خلال إقامتهم بالمخيمات ماديا وفقا للعقود المبرمة.

وحول السلبيات التي ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بمنى وعرفات، قالت البعثة إنها تمثلت في عدم وجود أماكن لمجموعة من حجاج الشركات بالمخيمات المخصصة لهم في منى، بسبب عدم إحكامهم السيطرة على مداخل المخيمات، وعلى الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به.

وشددت الغرفة على أنه سيتم تقييم أداء جميع المطوفين ومتابعة كل شكاوى الشركات والحجاج واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين في خدمة الحجاح، وسوف تواصل البعثة ولجانها مخيمات الحجاج حتى انتهاء مناسك الحج واتخاذ موقف مع أي قصور في الخدمات.