لو فاتك التريند.. "فاردي" يرفض اللعب في السعودية.. والعثور على "مادونا" فاقدة للوعي

تصدرت العديد من الأخبار عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادي

قالت بعثة الحج السياحي، إن اللجان المختصة رصدت وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ"مشعر منى" من حيث أداء الخدمة المتفق على تقديمها، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات، وتتحرك فورًا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين.

https://www.dostor.org/4436402

القصة الكاملة لتظاهرات فرنسا.. مئات المعتقلين والمصابين جراء أحداث شغب

بعد أن عبر أمس عن تأثره لوفاة نائل الشاب الجزائري، برصاص الشرطة، غير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته وندد بـ"مشاهد العنف" ضد "المؤسسات والجمهورية" التي "لا يمكن تبريرها"، ولا سيما الاعتداءات على البلديات والمدارس ومراكز الشرطة، وطالب بـ"تذكر" و"احترام" لمسيرة ظهر هذا اليوم.

https://www.dostor.org/4436314

تامر حسني يروج لفيلمه الجديد "تاج" ببوسترات جديدة (صور)

روج النجم تامر حسني لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدد من البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم “تاج” وعلق على المنشور قائلا: “فيلم تاج الآن بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم”.

https://www.dostor.org/4436328



سافيو يرفض العرض التركي ويتمسك بموقفه فسخ العقد مع الأهلي والحصول على مستحقاته كاملة

دخل أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذى لشركة الكر بالنادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع وكيل البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لإقناعه بالتوصل لحل وسط لفسخ تعاقده ودياً أو قبوله لأحد العروض التى جلبها النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر مسئول أن برونوسافيو تمسك بموقفه الرافض وطلب الحصول على قيمة عقده كاملة بواقع مليون و600 ألف دولار عن الموسمين المتبقيين.

https://www.dostor.org/4436431

جيمى فاردى يرفض اللعب في السعودية

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن جيمي فاردي، قائد فريق ليستر سيتي الإنجليزي، تلقى عرضًا من السعودية، للانضمام لأحد فرق الدوري، الموسم المقبل.

https://www.dostor.org/4436320

البابا تواضروس عن ثورة 30 يونيو: نرى بفخر ما وصل إليه بلدنا

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

https://www.dostor.org/4436357

Watch It تعلن عن موعد عرض حلقة أمير عيد ببرنامج “Sold Out”

أعلنت منصة Watch It الرقمية عن موعد عرض حلقة النجم أمير عيد مطرب فريق “كايروكي” بالبرنامج "Sold Out".

https://www.dostor.org/4436369

مصابة بعدوى خطيرة.. العثور على ملكة البوب مادونا فاقدة للوعي

عثرت السلطات الأمريكية على ملكة البوب العالمية مادونا فاقدة للوعى وتم نقلها إلى المستشفى، حيث دخلت لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك.

https://www.dostor.org/4436137



تعاون "المتحدة" و"الشباب والرياضة".. موعد اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" في الغربية

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة الغربية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

https://www.dostor.org/4436376

في ثاني أيام عيد الأضحى 2023.. قائمة بأفضل المسرحيات التي يمكن مشاهدتها

يحتفل المواطنين بعيد الأضحى المبارك 2023، بتمضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن روتين العمل الممل والروتين اليومي.

https://www.dostor.org/4436199