سافيو يرفض العرض التركي ويتمسك بموقفه فسخ العقد مع الأهلي والحصول على مستحقاته كاملة

دخل أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذى لشركة الكر بالنادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع وكيل البرازيلى برونو سافيو لاعب الفريق الأول لإقناعه بالتوصل لحل وسط لفسخ تعاقده ودياً أو قبوله لأحد العروض التى جلبها النادى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر مسئول أن برونوسافيو تمسك بموقفه الرافض وطلب الحصول علي قيمة عقده كاملة بواقع مليون و600 ألف دولار عن الموسمين المتبقيين.

وأشار المصدر إلي أن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب عرضاً تركياً مع منحه جزءا من المستحقات لكنه يرفض حتى الآن ويصر على البقاء أو الحصول على مستحقاته كاملة مقابل فسخ تعاقده.

في المقابل يسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري للاقتراب من حسم اللقب بشكل رسمي عندما يلتقي مع البنك في مباراة لن تكون سهلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس علي ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

ويتصدر المارد الأحمر الترتيب برصيد 65 نقطة خاض 25 مباراة ويتبقى له 6 مؤجلات بينما البنك في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة .

ولم يخسر الأهلي في الدوري هذا الموسم الذي يعد مثالياً لعشاق الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي حصد كل الألقاب في البطولات التي شارك فيها ما عدا كأس الرابطة التي فضل عدم المشاركة بها.

ويعول كولر على سياسة التدوير التي ساهمت في تقارب مستوى اللاعبين بجانب تألق النجم حسين الشحات الذي قاد الفريق لعبور عقبة منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر.

في المقابل يسعى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو في قيادة البنك لمواصلة انتصاراته حيث لم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد ومنذ يوم 9 أبريل الماضي، ويعتمد البنك الأهلي على خبرات نجومه وخاصة الحارس محمد أبوجبل والمهاجم باسم مرسي وكريم بامبو ومحمد هلال.

من جانبه، استقر مارسيل كولر علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء البنك والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم محمود كهربا.