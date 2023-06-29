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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني يروج لفيلمه الجديد "تاج" ببوسترات جديدة (صور)

فيلم تاج
فيلم تاج

روج النجم تامر حسني لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدد من البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم “تاج” وعلق على المنشور قائلا: “فيلم تاج الآن بجميع دور العرض في مصر و  جميع أنحاء العالم”.

وظهر على بوسترات فيلم “تاج” النجم تامر حسني، والنجمة دينا الشربيني، والفنانة هالة فاخر، والفنانة ساندي، والنجم عمرو عبد الجليل، و

إيرادات فيلم تاج في أول ليلة عرض

وطرح صباح أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك فيلم “تاج” في عدد كبير من دور العرض لينافس في موسم عيد الأضحى المبارك أمام 3 أفلام جديدة أخرى، وحقق الفيلم أمس الأربعاء أول أيام العيد إيرادات كلية وصلت إلى 3,834,551 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية تواجد بها في المركز الثاني خلال اليوم الأول للعيد بعد فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز الذي تصدر القائمة.

قصة وأحداث فيلم تاج

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم “تاج” بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

أبطال وصناع فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
فيلم تاج
النجم تامر حسني تامر حسني تاج فيلم “تاج” افلام عيد الأضحى عيد الأضحى

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