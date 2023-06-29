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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة أسوان بالتعاون بين «المتحدة» ووزارة الرياضة

برنامج كابيتانو مصر
برنامج كابيتانو مصر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، عن موعد انطلاق اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة أسوان.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة أسوان

وتنطلق اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة أسوان، يومي 15 و16 يوليو 2023، وذلك في ملاعب جامعة أسوان، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

وأعلن الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مواعيد اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر".

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا.

يذكر أن الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"، شهد تواجد عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس وسيلتا فيجو وبلد الوليد، لمتابعة اللاعبين والنجوم الناشئين على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى أسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.

كابيتانو مصر أسوان محافظة أسوان موعد اختبارات وزارة الشباب والرياضة المتحدة للخدمات الإعلامية الاعلامي احمد فايق

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