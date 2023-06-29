مشروع "المتحدة" و"الرياضة".. موعد اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" بسوهاج

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة سوهاج، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة سوهاج

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة سوهاج، يومي 12 و13 يوليو 2023، وذلك في مركز شباب مدينة سوهاج، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك حسب ما أعلنه الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا، لمتابعة المواهب الجديدة على أرض الواقع.