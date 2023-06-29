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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

حبس
حبس

أقر المتهمون بالتنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية بارتكاب الواقع، بعدما أوهمهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفل منزل أحدهم، مالك العقار محل الواقعة، ليقرر الاستعانة بباقي المتهمين وهم صديقه واثنين من أقاربه لاستخراج الكنز، إلا أنهم فوجئوا بإلقاء القبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة.

والبداية عندما وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم.

وعثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهم الإجراءات التنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب القبض على بارتكاب الواقعة بالتنقيب عن الآثار بمديرية أمن القاهرة

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