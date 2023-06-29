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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق البشبيشي: 30 يونيو سيظل يذكرها التاريخ كمرحلة فارقة في حياة المصريين

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

قال طارق البشبيشى، القيادي الإخواني المنشق، إن ثورة 30 يونيو، أحد أهم أمجاد هذه الأمة، وقيمته تأتي انطلاقا من خطورة ما عاناه الشعب المصري على مدى عام بأكمله تعرض فيه لكافة أشكال الفساد والفوضى العارمة التي طاحت بكافة مؤسسات الدولة، وتراجعت فيها كافة المؤشرات على مستوى الملفات المهمة التي تمثل عصب أي دولة سواء الاقتصاد أو الاستثمار أو السياحة، فضلا عن تعمد هدم فكرة مؤسسية الدولة والعمل وفقا لقرارات شخصية يتخذها الرئيس من قبل المرشد العام.

ولفت البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مصر كانت ومعها أشقائها العرب في مهب الريح ينتظرنا جميعا الضياع والانهيار، في غفلة من الزمن سطا على رقبة المحروسة عدو خطير يضمر الشر والكراهية بداخله وفي يده كل أدوات الخراب والفتنة، قائلا: وصول تنظيم الإخوان للسلطة في مصر بعد عقود من التآمر هو الطامة الكبرى التي وجدنا أنفسنا جميعا فيها.

ولفت إلى أن قيام ثورة 30 يونيو كان تحدي ضخم للشعب المصري ونجح فيه بجدارة وعليه اليوم الافتخار بما حققه في هذا اليوم وعليه أن ينظر إلى ما تحققه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع من مشروعات قومية إلى تغيير جذري في كثير من الملفات، فاليوم مصر تعيش عصرا جديدا بعدما أزاحت خطر مهما كان استمراره يمثل نهاية لتاريخ دولة عظيمة كمصر، ولكن المصريين لن يتركوا شبرا من أرضهم تحت وصاية أو رحمة أحد.

طارق البشبيشي القيادي الإخواني المنشق ثورة 30 يونيو الشعب المصري تنظيم الإخوان

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