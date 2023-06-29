"الهجرة" تعلن تفاصيل مشاركتها بالفعاليات الدولية لتوفير المساعدات للعاملين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة مشاركتها بجلسة "فرص تنقل العمالة المدربة إلى أوروبا والخليج والدول المختلفة" ضمن فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهدف استعراض رؤية وجهود وزارة الهجرة في تدريب وتأهيل الشباب لأسواق العمل الأجنبية.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

وتم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد ثمرة التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لعقد دورات تدريبية للعمالة المصرية وفقًا لأحدث أساليب العمل بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، ولإعدادهم وشحذ خبراتهم بحسب المعايير الدولية، وللتأكد من جاهزيتهم قبل سفرهم إلى ألمانيا على المستويين اللغوي والتقني حال توافر فرص هجرة آمنة وقانونية لهم. هذا، بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات للعائدين للعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع المصري والوصول إليهم في محافظاتهم من خلال فروع المركز المختلفة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والتي يصل عددها إلى 14 فرعًا.

برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)

و تم تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون مابين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي بما يدعم شبابنا ويساعدهم في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا.

التدريب من أجل التوظيف

جاري العمل على تعميم تجربة "التدريب من أجل التوظيف" لتشمل التعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية مما يسهم في سهولة اندماج الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المضيفة باختلافها والتعرف على ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتعلم لغاتها للتغلب على أي تحديات قد تعوق مسيرة نجاحهم ولتعظيم الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

العمل على توسيع ثمار التعاون مع الجانب الألماني خاصة في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها ، ومنحهم فرص وعقود رسمية وموثقة للعمل بألمانيا.

منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال"

وأطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.

الاستفادة من القوى الناعمة من المصريين بالخارج لدعم الدولة

وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الهجرة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،‏ تم إطلاق عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية لمصلحة مستشفيات أبوالريش للأطفال، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، وإطلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» ‏بالأقصر على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة»، فضلاً عن إطلاق وزيرة الهجرة لمبادرة "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر.

كما تبنت الوزارة حملة من المصريين بالخارج لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء، فضلا عن المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك» لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس "سي" والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ ولدعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر، ‏بالإضافة لزيارة السفيرة نبيلة مكرم‏، مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، معلنة عن أنها ستكون سفيرة لمستشفى "بهية" في ‏كل جوﻻتها الخارجية ‏للمصريين المهاجرين بالخارج‎.‎‏

توحيد صفوف الكيانات المصرية بالخارج

ونظمت الوزارة أول منتدى للمصريين في الخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» في 30 يوليو 2018، بحضور مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، حيث شهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما عقدت وزارة الهجرة المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج عام 2019، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور يأتي في ‏طليعتها الخدمات الحكومية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، ثم المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج عام 2021.

كما تم تنظيم المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، وجاء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة (346) من (45) كيانا من عدد (38)، وجارى الإعداد للمؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والذى تم الدعوة لانعقاده هذا العام 2023.